Рязанцы снова пожаловались на пробки в районе платного путепровода

По словам рязанцев, утром 1 июля с водителей вновь начали взимать плату за проезд. «Сегодня рязанцев опять ждал сюрприз. В утренние часы вновь берется оплата. Радость добраться нормально на работу длилась всего неделю. Алчность взяла свое, и снова мы стоим в пробке по часу. Объясните, почему рычаги давления есть только на простой народ, почему нет воздействия на этих людей», — отметили в посте. Напомним, в 2023 году мэрия Рязани подала иск к собственнику путепровода с требованием сделать проезд в часы пик свободным. Ранее сообщалось, что на путепроводе в Соколовке заработал безостановочный проезд.

Рязанцы снова пожаловались на пробки в районе платного путепровода. Пост об этом появился в паблике «Новости Рязани Вконтакте».

По словам рязанцев, утром 1 июля с водителей вновь начали взимать плату за проезд.

«Сегодня рязанцев опять ждал сюрприз. В утренние часы вновь берется оплата. Радость добраться нормально на работу длилась всего неделю. Алчность взяла свое, и снова мы стоим в пробке по часу. Объясните, почему рычаги давления есть только на простой народ, почему нет воздействия на этих людей», — отметили в посте.

Напомним, в 2023 году мэрия Рязани подала иск к собственнику путепровода с требованием сделать проезд в часы пик свободным. Ранее сообщалось, что на путепроводе в Соколовке заработал безостановочный проезд.