Суд обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик

Согласно документам, в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на платном путепроводе проезд будет безостановочным.

Арбитражный суд Рязанской области обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик. Об этом написано в документации, опубликованной на сайте суда. В среду, 3 апреля, суд удовлетворил иск администрации Рязани к инвестиционной компании «РПД-Рязань».

Согласно документам, в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на платном путепроводе проезд будет безостановочным.

По информации «Видсбоку», оплату проезда с автоматическим списанием средств можно осуществить благодаря системе «Свободный поток», которая работает в других регионах.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается. По его словам, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

В 2023 году администрация Рязани через суд требовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.