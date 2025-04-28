Владелец путепровода в Рязани вновь откладывает запуск безостановочного проезда

Собственник платного путепровода в Соколовке подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда об отказе в отсрочке исполнения решения. Инвестиционная компания «РПД-Рязань» заявила о необходимости отсрочки до 1 июля 2025 года исполнения решения об обеспечении свободного безостановочного проезда в часы пик. Представители организации уточнили, модернизация системы взимания платы на ПВП является сложным процессом, который может завершиться только к началу лета.

Собственник платного путепровода в Соколовке подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Рязанской области об отказе в отсрочке исполнения судебного решения. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел.

Инвестиционная компания «РПД-Рязань» заявила о необходимости отсрочки до 1 июля 2025 года исполнения решения об обеспечении свободного безостановочного проезда в часы пик. Представители организации уточнили, модернизация системы взимания платы на ПВП является сложным процессом, который может завершиться только к началу лета.

Согласно документу, мэрия возразила против удовлетворения данного требования и посчитала, что у собственника путепровода было достаточно времени для выполнения предписанных обязательств.

Также представители горадминистрации отметили, что с момента вынесения решения прошло много месяцев, а компания «РПД-Рязань» не осуществляла действий для исполнения решения суда.

В предоставлении отсрочки было отказано. Суд посчитал, что она приведет к нарушению баланса интересов сторон. Заявление инвестиционной компании не удовлетворили.

Жалобу на данное решение рассмотрит Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Первое заседание назначено на 11 июня 2025 года.

Напомним, в 2023 году администрации Рязани требовала сделать проезд в часы пик на платном путепроводе в Соколовке свободным. Позже мэр города Виталий Артемов заявил, что вопрос безостановочного движения на данной дороге решается.