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Стало известно, когда на путепроводе в Рязани заработает безостановочный проезд
С 17 декабря начнется тестирование нового проект по бесконтактному проезду. Его запуск запланирован на май 2025 года.

РЗН.Инфо стало известно, когда на путепроводе в Соколовке заработает безостановочный проезд. Информацию сообщил собственник путепровода ЗАО Инвестиционная компания «Региональные платные дороги — Рязань».

Как рассказали в компании, с 17 декабря начнется тестирование нового проекта по бесконтактному проезду. Его запуск запланирован на май 2025 года.

«Просим отнестись с пониманием к возможным временным ограничениям на ПВП, связанными с проведением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ», — отметил собственник.

Контактные БСК карты, которые использовали постоянные пользователи путепровода, заменят на бесконтактные RFID-метки. Их надо устанавливать на лобовое стекло автомобиля. Если метка есть на машине, то система считает ее сигнал, снимет деньги с лицевого счета и откроет шлагбаум на путепроводе. При отсутствии средств на счете, водителю придется оплатить проезд наличными или банковской картой.

Как добавил собственник, лицевой счет можно будет пополнить через мобильное приложение.

Напомним, губернатор Павел Малков на прямой линии говорил, что проблема пробок на путепроводе в Соколовке серьезная, но быстрого решения у нее нет.

В 2023 году мэрия Рязани подала иск к собственнику путепровода с требованием сделать проезд в часы пик свободным.

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик.

Он пытался обжаловать решение, но суд вновь постановил сделать проезд свободным.