Рязанская мэрия снова начала переговоры о бесплатном проезде по путепроводу в Соколовке

В мэрии отметили, что в настоящее время есть проблема с пробками на этом участке, особенно в часы «пик».

Рязанская мэрия снова начала переговоры о бесплатном проезде по путепроводу в Соколовке. Об этом она сообщила в комментариях в соцсетях Павла Малкова.

Рязанцы поинтересовались, какие будут дальнейшие действия в отношении платного путепровода. По мнению комментаторов, эксперимент по бесплатному проезду в часы «пик» показал, как эффективно это позволяет разгрузить Дашково-Песочню от пробок.

Администрация Рязани ответила, что в настоящее время есть проблема с пробками на этом участке, особенно в часы «пик».

"На данный момент мы взаимодействуем с собственником по вопросу бесплатного проезда в часы «пик» для сокращения заторов", — подчеркнули в ведомстве.