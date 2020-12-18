В Рязани владелец платной дороги отказался открыть ее в часы «пик»

В Рязани владелец платного путепровода отказался открывать его в часы «пик». По словам представителей мэрии, пробки в районе путепровода, особенно в часы «пик», действительно существуют.

В Рязани владелец платного путепровода отказался открывать его в часы «пик». Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили сотрудники городской администрации.

По словам представителей мэрии, пробки в районе путепровода, особенно в часы «пик», действительно существуют. Проблему можно было бы решить, если в это время открыть платный участок дороги, проходящий через поселок Соколовка, для всех водителей. Однако владелец дороги «Инвестиционная компания «РПД — Рязань» отказалась пойти навстречу городской администрации.