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На платном путепроводе в Рязани заработал безостановочный проезд
Для увеличения пропускной способности платного путепровода в Октябрьском районе жителям и гостям региона предлагается использование RFID-меток на грузовых и легковых автомобилях. RFID-метка — несъемное устройство, располагаемое на лобовом стекле машины. Она предоставляет возможность бесконтактной регистрации проезда транспортного средства через пункт взимания платы без полной остановки.

На платном путепроводе в Соколовке заработал безостановочный проезд. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Для увеличения пропускной способности платного путепровода в Октябрьском районе жителям и гостям региона предлагается использование RFID-меток на грузовых и легковых автомобилях.

RFID-метка — несъемное устройство, располагаемое на лобовом стекле машины. Она предоставляет возможность бесконтактной регистрации проезда транспортного средства через пункт взимания платы без полной остановки.

Подробнее о RFID-метках можно прочитать на сайте.

Напомним, в 2023 году мэрия Рязани подала иск к собственнику путепровода с требованием сделать проезд в часы пик свободным. Позже стало известно, что контактные БСК карты, которые использовали постоянные пользователи путепровода, заменят на бесконтактные RFID-метки.

В апреле 2025 года владелец путепровода в Рязани вновь отложил запуск безостановочного проезда.

В мае сообщалось, что рядом с платным путепроводом в Рязани хотят построить еще один бесплатный.