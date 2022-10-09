The New York Times назвала организатором взрыва на Крымском мосту спецслужбы Украины

Сообщается, что информацию журналистам издания передал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

The New York Times со ссылкой на источник заявила , что за организацией взрыва на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.

Сообщается, что информацию журналистам издания передал высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. Источник пояснил, что именно украинские спецслужбы загрузили взрывчаткой грузовик, подорвавшийся утром 8 октября на мосту через Керченский пролив.

Напомним, после случившегося Минобороны Украины опубликовало пост со словами: «Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост… Что дальше, русские?»

Взрыв также прокомментировал советник главы офиса Владимира Зеленского. Михаил Подоляк заявил, что «все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено».Однако власти и ведомства Украины напрямую не брали на себя ответственность за взрыв.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение.

Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.