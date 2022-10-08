Локомотив загоревшегося состава вывели с Крымского моста в Керчь

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановили. Локомотив состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом сообщила ФГУП «Крымская железная дорога».

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановили. Локомотив состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом сообщила ФГУП «Крымская железная дорога».

В пресс-службе добавили, что ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Как написал в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков моста загорелась цистерна с топливом.

По данным Росморречфлота, судоходство в Керченском проливе из-за ЧП не останавливали, сообщает РИА Новости.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Очевидцы делятся кадрами с места событий.