Локомотив загоревшегося состава вывели с Крымского моста в Керчь
Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановили. Локомотив состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом сообщила ФГУП «Крымская железная дорога».
Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановили. Локомотив состава, в котором загорелась цистерна, выведен с Крымского моста в Керчь. Об этом сообщила ФГУП «Крымская железная дорога».
В пресс-службе добавили, что ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются.
Как
По данным Росморречфлота, судоходство в Керченском проливе из-за ЧП не останавливали, сообщает РИА Новости.
Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Очевидцы делятся кадрами с места событий.