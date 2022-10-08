СБУ высказалась по поводу взрыва на Крымском мосту

Служба безопасности Украины в своих соцсетях подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками поэта Тараса Шевченко.

Служба безопасности Украины в своих соцсетях подписала фото ЧП на Крымском мосту переделанными строчками поэта Тараса Шевченко.

«Светает, мост красиво пылает, соловей в Крыму СБУ встречает. Сегодня отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря», — говорится в тексте.

Министерство обороны Украины опубликовало пост про ЧП на мосту со словами: «Ракетный крейсер Москва, а теперь Керченский мост… Что дальше, русские?»

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после ЧП заявил, что это только «начало».

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

Все, что известно на данный момент о ЧП, читайте здесь.