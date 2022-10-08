Власти Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту сделал заявление. Оно размещено в его личных соцсетях.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после ЧП на Крымском мосту сделал заявление. Оно размещено в его личных соцсетях.

«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено», — написал советник Офиса президента Украины.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.