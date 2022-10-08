Жители Керчи сообщают о взрыве и пожаре в районе железнодорожной ветки Крымского моста и делятся кадрами с места

Движение по мосту перекрыто.

Жители Керчи сообщают о взрыве и пожаре в районе железнодорожной ветки Крымского моста и делятся кадрами с места.

По предварительным данным, утром в субботу, 8 октября, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены, сообщил советник главы Крыма. Движение по мосту приостановлено.

Дорожное полотно моста, вероятно, повреждено тоже. Движение по мосту перекрыто. На месте работают экстренные службы. Для водителей, которые не могут проехать по мосту, организована стоянка с водой и туалетом.