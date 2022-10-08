Путин поручил создать правительственную комиссию после ЧП на Крымском мосту

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту. Об этом сообщил в субботу, 8 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту. Об этом сообщил в субботу, 8 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства Р. Ф. Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — сказал Песков.

Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД.

По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о характере пореждений.

«В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Движение по мосту перекрыли. Готовится к запуску паромная переправа.