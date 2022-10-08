Путин поручил усилить меры безопасности на Крымском мосту

Президент Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Эти полномочия возложены на ФСБ, сообщает РИА Новости.

Президент Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Эти полномочия возложены на ФСБ, сообщает РИА Новости .

Путин подписал соответствующий указ.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. Три человека погибли. Владелец грузовика установлен.

Автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили в реверсивном режиме.

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