На Крымском мосту подорвали грузовик

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом сообщил национальный антитеррористический комитет.

Подрыв привел к возгоранию топливных цистерн поезда.

По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Движение по мосту перекрыли. Готовится к запуску паромная переправа.