На Крымском мосту подорвали грузовик
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Об этом сообщил национальный антитеррористический комитет.
Подрыв привел к возгоранию топливных цистерн поезда.
По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Как заявили ранее крымские власти, пострадавших нет.
Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Очевидцы делятся кадрами с места событий.
Движение по мосту перекрыли. Готовится к запуску паромная переправа.