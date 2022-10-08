РБК: водитель грузовика мог не знать о запланированном теракте

Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, скорее всего, не знал о готовящемся теракте. Об этом сообщил
Водитель получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам источника, водителя использовали вслепую.
На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатки.
Напомним, за рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение.
Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.
Утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.
Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.
Стало известно о трех погибших.
Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.
Все, что известно на данный момент о ЧП, читайте здесь.