РБК: водитель грузовика мог не знать о запланированном теракте

Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, скорее всего, не знал о готовящемся теракте. Об этом сообщил РБК источник в силовых структурах.

Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, скорее всего, не знал о готовящемся теракте. Об этом сообщил РБК источник в силовых структурах.

Водитель получил заказ на перевозку удобрений через интернет. По словам источника, водителя использовали вслепую.

На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ. Они пытаются установить характер и происхождение взрывчатки.

Напомним, за рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение.

Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.

Утром в субботу, 8 октября, на мосту, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы делятся кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших.

Продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

Все, что известно на данный момент о ЧП, читайте здесь.