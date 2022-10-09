После взрыва на Крымском мосту еще три человека пропали без вести

По предварительным данным, трое человек числятся пропавшими без вести и трое погибли после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительным данным, трое человек числятся пропавшими без вести и трое погибли после взрыва на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Поисковые работы накануне осложнялись погодными условиями. В воскресенье, 9 октября, в Керченском проливе работают водолазы. Извлекли тела двух человек — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Известно, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры двух легковых машин — Cadillac и Mitsubishi.

По данным Mash, в машине, которая ехала рядом с грузовиком, находились трое мужчин и женщина. В числе погибших — семейная пара из Петербурга, ехавшая в Cadillac. Супруги были известными в городе гидами и вели семейный ютуб-канал об истории, снимали и монтировали документальные фильмы.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение. Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы.

Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.

The New York Times со ссылкой на источник заявила, что за организацией взрыва на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы.