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Водитель взорвавшейся фуры на Крымском мосту впервые взял заказ у этой компании
Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы, сообщает Baza.

Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы, сообщает Baza.

Мужчина нашел заказчика через биржу, которыми пользуются перевозчики. За рейс Юсубов должен был заработать 48 тысяч рублей.

Это была первая поездка Юсубова для этой компании. Он принял заявку 6 октября, на следующий день загрузился в Армавире и мог пересечь мост 7 октября. Однако в нескольких километрах от поста на мосту Юсубов остановился, чтобы поспать. Об этом он рассказал родным, после телефон уже был выключен.

На своего племянника мужчина переоформил машину из-за аварии с бензовозом, в которую он попал недалеко от Казани. Чтобы машину не арестовали из-за денежного долга, он переписал ее на родственника.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение.

Путин поручить усилить меры безопасности после ЧП на Крымском мосту.