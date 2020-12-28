Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, собирают деньги

Волгоградцы, которые хотят помочь пострадавшей семье, могут позвонить на редакционный номер +7 (917) 840-00-50. Мы поделимся контактами родителей Влада. ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, собирают деньги. Об этом сообщил портал V1.ru .

Волгоградцы, которые хотят помочь пострадавшей семье, могут позвонить на редакционный номер +7 (917) 840-00-50 . Мы поделимся контактами родителей Влада.

Ранее главврач ОКБ рассказал, как медики спасали мальчика.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Ранее появилась информация, что отец мальчика погиб.