Мальчику, лишившемуся ног и руки в ДТП под Рязанью, собирают деньги. Об этом сообщил портал
Волгоградцы, которые хотят помочь пострадавшей семье, могут позвонить на редакционный номер
Ранее главврач ОКБ рассказал, как медики спасали мальчика.
Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10
В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.
Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).
Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.
После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело. Ранее появилась информация, что отец мальчика погиб.