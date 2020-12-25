После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело

Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД «Скопинский» Рязанской области возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом «Москва-Волгоград» по части 5 статьи 264 УК («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Следственное подразделение межмуниципального отдела МВД «Скопинский» Рязанской области возбудило уголовное дело после ДТП с автобусом «Москва-Волгоград» по части 5 статьи 264 УК («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»). Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:00.

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли водитель и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика.

Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

Ранее дорожники рассказали о состоянии трассы в момент аварии.

Фото рязанского следкома