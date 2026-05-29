Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «китаец» за те же деньги?

Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, когда клиент «переобулся в воздухе» в автобизнесе, встречаются всё чаще. И это не «импульсивная покупка», а осознание реальной выгоды альтернативного предложения. Рязанцы рассказали истории, как покупатели целенаправленно шли за подержанным «европейцем», но в процессе сделки передумывали и отдавали предпочтение новым машинам из Поднебесной.

Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, когда клиент «переобулся в воздухе» в автобизнесе, встречаются всё чаще. И это не «импульсивная покупка», а осознание реальной выгоды альтернативного предложения.

Рязанцы рассказали истории, как покупатели целенаправленно шли за подержанным «европейцем», но в процессе сделки передумывали и отдавали предпочтение новым машинам из Поднебесной.

Нас миллионы

По данным агентства «Автостат», численность «китайцев» бьет рекорды. На 1 января 2026 года в России зарегистрировано 3,15 миллиона легковых автомобилей китайских марок — это 6,6% от общего количества машин в стране.

Для сравнения: объем парка некогда популярных французских брендов, среди которых Renault, Peugeot и Citroen, составляет 2,74 миллиона штук. «Китайцы» наступают на пятки и «американцам» — сейчас в России парк Ford, Chevrolet и иже с ними насчитывает 3,23 миллиона штук, прогнозируется, что к середине 2026 года они останутся позади.

Самым распространенным среди китайских брендов является CHERY (652 тысячи единиц) — модельный ряд, локализация производства и ценовая политика позволили марке занять значительную долю рынка.

Отдельного внимания заслуживает столичная статистика. В автопарке Москвы доля китайских марок выше, чем в среднем по стране — 9,6%. Эта тенденция предвещает дальнейший рост и в регионах, поскольку мегаполисы традиционно являются «законодателями мод».

Пример из практики

Всё больше клиентов предпочитают покупать машины с пробегом не с рук, а через автодилеров. И это не удивительно: дилер гарантирует «правильные» документы, понятную цепочку владельцев и относительно прозрачную историю обслуживания. Работает «на вторичке» и «Регион 62» — рязанцы с удовольствием обращаются в центр за подержанными автомобилями, ответственность за которые взяла на себя компания.

И вот показательная история весны 2026 года. Клиент приехал в салон с конкретной целью: Nissan Qashqai возрастом не более пяти лет и ожидаемой ценой порядка 2,0 миллиона рублей. После осмотра предложений по «японцу» и сравнительного тест-драйва менеджер порекомендовал посмотреть новый CHERY TIGGO 4 NEW, выставленный по акции за 2 000 000 рублей.

«Изначально для клиента подержанный „японец“ выглядел более привычным и надежным вариантом. Qashqai — автомобиль с именем.

Но я продемонстрировал, что за несущественную доплату человек может получить не просто другую марку или машину с меньшим пробегом, а абсолютно новый автомобиль с гарантией, современным оснащением и нулевой историей владения. В итоге, выбор все же пал на новый китайский автомобиль, значит, предложение действительно оказалось для клиента более рациональным», — отметил менеджер.

Сравнительный анализ

Сравним две модели, между которыми выбирал клиент «Региона 62».

При сравнении цен на подержанные авто японских и европейский марок и новых «китайцев» покупатель бывает приятно удивлен: новая машина китайского бренда по стоимости часто стоит близко к ухоженному «японцу» с пробегом, особенно если учитывать текущие программы скидок и трейд‑ин. Кроме того, китайские производители предлагают богатые комплектации, что экономит деньги на дооснащении. Длительная заводская гарантия, бесплатное сервисное обслуживание в рамках акций снижает риск неожиданных расходов в первые годы. А главное, покупая авто «без истории», покупатель приобретает внутреннее спокойствие: от новой машины не приходится ждать неприятных сюрпризов.

У подержанного автомобиля экономия при покупке может быстро улетучиться за счет ТО, замены расходников и возможных вложений в ремонт в обозримом будущем.

Устами клиента

Многие автовладельцы, которые пришли к идее приобрести новый китайский автомобиль вместо машины с пробегом, отмечают, что изначально не рассматривали такую возможность. Причина — прижившиеся стереотипы, незакрытые гештальты или даже мечты детства.

«В детстве я обожал мультфильм про охотников за привидениями. Они гоняли по Нью-Йорку на эктомобиле — что-то среднее между машиной скорой помощи и катафалком, созданное на базе люксового Кадиллака. Я мечтал: когда вырасту, куплю себе такое же авто. Позже понял, что подобного раритета не сыскать днем с огнем. Но идея приобрести именно Кадиллак не отпускала — для меня в этом названии было что-то приключенческое и героическое. Однако, когда дело дошло до реальной покупки, я понял, что детская мечта изжила себя: чтобы комфортно ездить по нашим дорогам не обязательно выкидывать сумасшедшие деньги на ветер — у китайских производителей есть великолепные премиальные марки по цене меньше в разы, на том и остановился», — поделился рязанец Роман Снигирёв.

Что же влияет на решение покупателей при выборе новенького «китайца»:

Психология «новой вещи»: отсутствие скрытых дефектов, чистая история, гарантия.

Богатая комплектация «как на картинке»: мультимедиа, помощь при вождении, полный набор опций, которые в подержанном авто либо отсутствуют, либо требуют дооснащения.

Финансовая выгода с учётом программы трейд‑ин и низкого процентного кредита: реальные доплаты и ежемесячные платежи оказываются выгоднее, чем ожидалось.

А что дальше?

Если смотреть не только на цену «у кассы», но и на дальнейшую эксплуатацию авто, с новым «китайцем» покупатель опять же оказывается в плюсе. Заводская гарантия — залог спокойной жизни в первые три-пять лет. Но и после картина по ремонту и обслуживанию представляется позитивной: благодаря локализации производства доступность деталей улучшается с каждым годом, чего не скажешь о европейских или японских марках.

Кроме того, у «Региона 62» есть свой собственный сервисный центр, оснащенный современным оборудованием — все операции можно производить в логистически удобном месте без лишних затрат времени.

Получается, что неочевидные сделки — шанс для покупателей, которые умеют считать деньги и видеть перспективы. Тем более, что китайские модели уже перестали быть «неизвестной альтернативой» — при конкурентных комплектациях и гибких финансовых схемах они зачастую выигрывают у подержанных европейских автомобилей по сумме показателей: цена, оснащение, гарантия и предсказуемость затрат.