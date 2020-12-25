Опубликован список погибших в аварии с автобусом в Рязанской области

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей.

V1.RU опубликовал список погибших в аварии с автобусом в Рязанской области. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили ранения.

Погибли:

Обручникова Дарья Вячеславовна, 20 лет (жительница Волжского),

Каприанидис Тодорос Александрович, 52 года (гражданин Греции),

Садуллаев Шерзод Атаназарович, 34 года (житель Волгограда),

Востров Максим Григорьевич, 32 года (житель Волжского).

Издание отмечает, что у водителя остался маленький ребенок. Дети также есть у Садуллаева.

ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.

По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Фото рязанского следкома