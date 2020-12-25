Опубликован список погибших в аварии с автобусом в Рязанской области

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Погибли:
- Обручникова Дарья Вячеславовна, 20 лет (жительница Волжского),
- Каприанидис Тодорос Александрович, 52 года (гражданин Греции),
- Садуллаев Шерзод Атаназарович, 34 года (житель Волгограда),
- Востров Максим Григорьевич, 32 года (житель Волжского).
Издание отмечает, что у водителя остался маленький ребенок. Дети также есть у Садуллаева.
ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10
Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя.
По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.
Погибли один из водителей и трое пассажиров. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.
Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.
После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.
Фото рязанского следкома