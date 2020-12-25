СКР начал проверку после смертельной аварии с автобусом в Рязанской области

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли водитель и трое пассажиров.

По данному факту Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Рязанской области начал проверку после смертельной аварии с автобусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Следователи-криминалисты осматривают место ДТП и назначают необходимые экспертизы.

«В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности, — отметила пресс-служба. — По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли водитель и трое пассажиров.

По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Некоторых пострадавших доставит в Рязань санавиация.

Часть трассы после аварии перекрыли.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.