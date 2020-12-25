Главврач ОКБ рассказал о спасении мальчика, потерявшего в ДТП под Рязанью ноги и руку

Он отметил, что при таком диагнозе часто бывает неблагоприятный исход. Врач добавил, что ребенка удалось спасти: ему провели реанимацию и доставили в детскую ОКБ.

Главврач Рязанской ОКБ рассказал о мальчике, который потерял в ДТП с автобусом в Скопинском районе обе ноги и руку. Сообщение появилось на странице Андрея Карпунина «ВКонтакте».

«Самым сложным было спасение маленького мальчика. Он находился в том самом злополучном автобусе, который перевернулся в Скопинском районе. У ребенка диагностировали травматическую ампутацию конечностей, массивную кровопотерю, травматический шок четвертой степени», — написал главврач больницы.

Он отметил, что при таком диагнозе часто бывает неблагоприятный исход, добавив, что ребенка удалось спасти: ему провели реанимацию и доставили в детскую ОКБ.

«Всю дорогу наша реанимационная бригада продолжала интенсивную терапию. Мы использовали все свои знания и опыт, чтобы помочь мальчику. Сейчас за его жизнь сражаются детские врачи», — написал Карпунин.

Он отметил, что ОКБ приняла взрослых пострадавших в ДТП. Они проходят лечение в зеленой зоне. Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.