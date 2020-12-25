Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

«Комсомольская правда» опубликовала список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей:
- Валуев К.А. (7 лет),
- Валуев Д.А. (13 лет),
- Валуева О.Д. (32 года),
- Шипилова И.Ю. (45 лет),
- Кипридис Л. (11 лет),
- Шавлинов В.Н. (48 лет),
- Иванов Я.В. (31 год),
- Синюков Я.В. (около 10 лет),
- Гейс Л.А. (Подольск, 17 лет),
- Степанов Р.С. (Видное, 26 лет),
- Рыкова А.О. (Москва, 44 года).
Пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют в больницы Москвы и Рязани.
Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.
В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.
Следователи начали проверку. Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области.Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика после смертельного ДТП в Рязанской области. Часть трассы после аварии перекрыли.
Ранее появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.
В МЧС открыли горячую линию.
Фото рязанского следкома