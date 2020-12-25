Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четверо, в больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей.

«Комсомольская правда» опубликовала список пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области. В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей:

Валуев К.А. (7 лет),

Валуев Д.А. (13 лет),

Валуева О.Д. (32 года),

Шипилова И.Ю. (45 лет),

Кипридис Л. (11 лет),

Шавлинов В.Н. (48 лет),

Иванов Я.В. (31 год),

Синюков Я.В. (около 10 лет),

Гейс Л.А. (Подольск, 17 лет),

Степанов Р.С. (Видное, 26 лет),

Рыкова А.О. (Москва, 44 года).

Пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют в больницы Москвы и Рязани.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

Следователи начали проверку. Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области.

Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика после смертельного ДТП в Рязанской области. Часть трассы после аварии перекрыли

Ранее появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.

Фото рязанского следкома