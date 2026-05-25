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Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерской сети
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, объявляет о запуске дилерской сети.

Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках долгосрочного стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, объявляет о запуске дилерской сети. С первого дня присутствия инфраструктура будет развитой, что обеспечит клиентам доступ к сервисному обслуживанию высокого уровня.

Инфраструктура и сервисная экосистема

Дилерская сеть ESTEO объединит более 80 современных дилерских центров, предоставляющих высококачественный сервис клиентам бренда и будет представлена во всех федеральных округах, в том числе и в Рязанской области. Бесперебойность обслуживания будет поддерживаться работой собственного центрального склада запасных частей, что гарантирует наличие необходимых комплектующих и оперативность выполнения любых технических работ.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов дилерской сети, они проходят многоэтапное обучение по стандартам обслуживания высокотехнологичных автомобилей, в том числе и на новых источниках энергии (NEV). Это гарантирует экспертный подход к сложной технике.

Программа помощи на дорогах ESTEO задает высокие стандарты премиального сервиса в индустрии. В случае необходимости клиентам доступна опция оперативного выезда мобильной группы для решения технических задач любой сложности. Зона охвата сервиса составляет 200 километров от административных границ городов присутствия дилеров бренда.

В ситуациях, когда ремонт на месте невозможен, ESTEO обеспечивает эвакуацию автомобиля и такси для владельца в наиболее удобный для него дилерский центр. Если устранение неисправности требует времени, возможна компенсация размещения в гостинице для водителя и пассажиров. Кроме того, владельцам доступна услуга аварийного комиссара для оформления всех необходимых документов при ДТП.

Забота о клиенте и интеллектуальный комфорт

Ключевым приоритетом ESTEO является предоставление эталонного сервиса, гарантированного высоким уровнем экспертизы специалистов. Именно поэтому особое внимание уделено заботе о клиенте — услуга «Автоконсьерж» предлагает доставку автомобиля в официальный сервис и обратно.

С июня 2026 планируется интеграция технического обслуживания в цифровую среду через единое мобильное приложение ESTEO. Владельцы автомобилей смогут записываться на сервисное обслуживание и тест-драйвы, а также иметь доступ к телематике.

Полный комплекс премиальных стандартов обслуживания и цифровых решений смогут оценить владельцы технологичного среднеразмерного внедорожника D-класса ESTEO MX. Старт продаж новинки запланирован на лето 2026 года, а оформить предзаказ можно будет на официальном сайте компании https://esteo.ru/

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 197 л. с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Дорожный просвет составляет 210 мм, что обеспечивает высокую проходимость в различных дорожных и климатических условиях.

  • ESTEO Центр Автоимпорт на Солнечной
  • Рязань, ул. Солнечная, д.5
  • +7 4912 771-771