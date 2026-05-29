Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего лета

Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: обильные осадки, мощные циклоны, устойчивый снежный покров, высокие сугробы. Конечно, такая погода не уникальна для нашего региона, однако не все оказались готовы к ней, особенно коммунальщики, особенно после нескольких бесснежных зим. Многие уверены, что после такой погоды нас ждёт жаркое лето. Но как будет на самом деле? Редакция РЗН. Инфо изучила прогнозы температуры и осадков на предстоящий сезон и выяснила, сколько ещё будут мучить рязанцев надоедливые комары.

Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: обильные осадки, мощные циклоны, устойчивый снежный покров, высокие сугробы. Конечно, такая погода не уникальна для нашего региона, однако не все оказались готовы к ней, особенно после нескольких бесснежных зим. Многие уверены, что после такой погоды нас ждёт жаркое лето. Но как будет на самом деле?

Редакция РЗН. инфо изучила прогнозы температуры и осадков на предстоящий сезон и выяснила, сколько ещё будут мучить рязанцев надоедливые комары.

Комариный вопрос

Эксперты начали говорить о нашествии комаров еще в конце зимы-начале весны. К сожалению, прогнозы сбылись, поэтому уже в мае рязанцы начали активно бороться с насекомыми.

По словам жителей, такого массового нашествия насекомых давно не было, они проникли во все уголки области. Захочешь выйти на улицу — они тебя окружат, едешь в лифте — они уже там.

И даже общественным транспортом комары научились прекрасно пользоваться, правда, проезд они не оплачивают. Часто автобусы и маршрутки превращались в настоящие камеры пыток: замкнутое пространство и насекомые, которые без перерыва тебя кусают.

В Роспотребнадзоре после начала нашествия комаров напомнили, как правильно защищаться от укусов: надевать светлую одежду, использовать головной убор, по максимуму закрывать кожу.

Для защиты от комаров также следует использовать химические средства, которые отпугивают или убивают насекомых, но перед применением нужно обязательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не навредить собственному организму. Предотвратить проникновение этих насекомых в жилые помещения отлично помогут москитные сетки для окон.

Редакция РЗН. Инфо побеседовала с кандидатом географических наук, доцентом, членом-корреспондентом Российской академии наук Виолеттой Черной и выяснила, с чем связано майское нашествие комаров в Рязанской области и следует ли ожидать его повторения летом.

«Численность комаров, действительно, резко возросла в регионе с 10-15 чисел мая. Связано это, прежде всего, с крайне благоприятными условиями, сложившимися на территории региона. Продолжительное половодье, которое оставило много мелких луж, переувлажненную землю.

Затем длительные осадки в виде дождя — они опять-таки сформировали лужи и переувлажненное пространство. Установившаяся теплая погода прекрасно способствовала быстрому выплоду значительного количества кровососущих насекомых, в том числе и комаров, естественно», — рассказала эксперт.

Сказать точно, какая ситуация сложится с комарами летом, пока невозможно.

Это будет зависеть от количества осадков и температуры воздуха, пояснила Виолетта Черная. Она объяснила, что при благоприятных условиях — проливные дожди и высокие температуры — размножению насекомых ничто не помешает. В противном случае всплесков численности комаров удастся избежать.

По словам эксперта, в Рязанской области распространены комары-звонцы, которые не переносят опасные заболевания. Однако в связи с потеплением и изменением климата у нас появились виды, характерные для более южных регионов. К сожалению, такие комары могут стать переносчиками опасных заболеваний.

Так, например, в 2024 году в Рязанской области зафиксировали несколько случаев лихорадки Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Чаще всего болезнь проходит в форме ОРВИ. В 2025 году Рязанская область стала очагом распространения лихорадки Западного Нила.

Если после укуса комара не получилось обойтись лишь зудом и покраснением, а появились такие признаки, как сыпь, слабость, головная боль, ломота в теле, головокружение, повышенная температура, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и проконсультироваться с врачом.

К лету доставать купальники или куртки?

По прогнозам синоптиков, лето в 2026 году ожидается более жарким и засушливым по сравнению с предыдущим. Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на данный вопрос, обратимся к вероятностному прогнозу температуры и осадков, подготовленному Гидрометцентром России.

В документе представлена характеристика каждого летнего месяца. По словам экспертов, «анализ климатических данных и прогностических разработок позволяет с вероятностью 65-70% сделать вывод, что на большей части территории России ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений».

В июне средняя температура воздуха в Рязани может превысить климатическую норму (17,4°С) на один градус. Ожидается, что первый месяц лета будет чуть теплее обычного. Но к экстремальной жаре рязанцам готовиться не нужно.

По количеству осадков наш регион вписывается в привычную норму — 64 мм. Ни аномальная засуха, ни проливные дожди сверх меры в Рязанской области не ожидаются.

Июль для рязанцев станет теплым. Согласно прогнозу, ожидается соответствие климатической норме или небольшое превышение. При этом местные жители могут столкнуться с периодами жары. Температура воздуха сильно не перейдет отметку среднего месячного показателя в 19,6°С. Слишком обильные осадки в середине лета обойдут нас стороной.

В августе температура воздуха будет соответствовать норме (17,7°С) или превысит её на один градус. Последний месяц лета порадует теплой погодой, но не станет сильно жарким.

Рязанцев ожидают теплые и комфортные дни. С избытком или дефицитом осадков жители региона не столкнутся, но вероятны частые дожди. Прогнозируются показатели, близкие к средним многолетним значениям — 55 мм.

Можно сделать вывод, что лето в Рязанской области не будет ни аномально жарким, ни аномально дождливым. Баланс солнца и дождей продлится на протяжении всех летних месяцев. Рязанцы успеют и позагорать, и насладиться теплым дождем, и приятной прохладой после него.

Вот только перед началом лета нас ждут прохладные и дождливые дни. В последние дни мая ожидаются даже заморозки.