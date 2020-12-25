Волгоградская прокуратура проверит перевозчика после смертельного ДТП в Рязанской области

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку деятельности организации-перевозчика после смертельного ДТП в Рязанской области.

«В настоящее время прокуратурой региона проводится надзорная проверка исполнения законодательства о пассажирских перевозках, — говорится в сообщении на сайте ведомства. — По итогам проверки при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

В ДТП погибли трое пассажиров и водитель.

По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Некоторых пострадавших доставит в Рязань санавиация.

Следователи начали проверку. Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области.

Часть трассы после аварии перекрыли.

Ранее появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.

Фото рязанского следкома