Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомобили после 200 тысяч пробега

Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно накручивают десятки километров на машинах из Поднебесной и уже перешагнули отметку в 200 тысяч? Развенчиваем мифы родом из нулевых.

С автомобилями CHERY российские покупатели познакомились в 2005 году — более 20 лет назад. Сегодня компания с мировым именем и почти 30-летней историей — один из главных лидеров отечественного авторынка. Тем не менее «в народе» до сих пор живут старые стереотипы.

«Дешево — значит ненадежно», «китайцы разваливаются после 100 000 километров» — такие мнения порой звучат среди автолюбителей. При этом авторы подобных высказываний зачастую никогда даже не сидели за рулем CHERY.

Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно накручивают десятки километров на машинах из Поднебесной и уже перешагнули отметку в 200 тысяч? Развенчиваем мифы родом из нулевых.

Крепкий орешек

Сергей Богданов — 38-летний автомеханик, отец двоих детей. В 2021 году взял Чери Тигго 7 Про с 1,5-литровым турбированным мотором на 147 лошадиных силы у рязанского автодилера «Регион 62» за 1,8 млн рублей. За пять лет «накатал» 220 000 километров — машина использовалась для семейных поездок, а иногда для подработки в такси.

Зимой мужчина ездил в основном по городу, летом практически каждые выходные выбирался на дачу в Спасский район. Кроме того, 5-6 раз в год устраивал поездки за пределы региона — родители жены живут в деревне в соседней Тульской области. Прошлым летом решился на дальнее путешествие — отправился на российское побережье «на своих колесах», преодолев туда-обратно 3 000 километров.

«За пять лет мы с автомобилем испытали всё: рязанские пробки, скоростные трассы, деревенское бездорожье и прочие „прелести“ нашей суровой реальности. Кроссовер идеален и для семьи, и для работы, удобен как для коротких ежедневных поездок, так и в долгих путешествиях. Ни разу не подвел на маршруте, и в целом ни одной серьезной поломки — крепкий орешек», — улыбается Сергей.

Технический разбор

Сергей — механик, в устройстве автомобиля разбирается «на отлично». Мужчина дал экспертный и детальный ответ на вопрос «Как чувствует себя машина после отметки в 200 000 километров пробега?».

«Наши 200 000 километров мы отметили, как и полагается автомобилю-марафонцу, в дальней дороге — ездили поздравлять тёщу с 8 марта. Автомобиль — танк: подвеска „глотает“ ямы, мотор тянет бодро, вариатор переключается без рывков, электроника стабильна. Всё работает штатно, езда — в удовольствие», — поделился владелец пятилетней Чери.

Также он отметил, что мотор запускается с пол-оборота, работает без каких-либо нареканий — стуков или вибрации не слышно. К коробке также нет претензий. За весь срок эксплуатации капремонта двигателя или вариатора не потребовалось — только профилактика и замена расходников. «Средний чек» сервисного обслуживания не превышал 15 000 рублей.

Что касается ходовой части, здесь был небольшой и, можно сказать, плановый ремонт. На отметке в 120 000 километров пробега Сергей заменил стойки, сайлентблоки и тормозные колодки, что является нормой, учитывая качество дорог в Рязанской области.

Отдельного внимания заслуживает корпус. Если 20 лет назад китайские автомобили «грешили» тем, что гнили в считанные месяцы, то сейчас такая проблема исключена. Поставщиком кузовного металла для CHERY является немецкая компания «Бентелер» — ее же металл используется при производстве БМВ. При этом у «китайца» гарантия на лакокрасочное покрытие и от сквозной коррозии — 5 лет.

Кузов пятилетней CHERY Сергея Богданова демонстрирует устойчивость к коррозии. Конечно, заметны небольшие сколы от камней, но это — неизбежное зло, которое можно компенсировать должным уходом.

Автомобиль-бестселлер

CHERY TIGGO 7 PRO/PRO MAX — один из бестселлеров отечественного авторынка. При этом все актуальные модели из семейства TIGGO, которые официально представлены в России, от TIGGO 4 до TIGGO 8 PRO MAX, построены на единой модульной платформе. Это означает, что отсутствие серьезных проблем с конкретной «семёркой» характерно и для других «членов семейства».

Кроме того, CHERY TIGGO 7 PRO/PRO MAX считается одним из самых бюджетных в плане обслуживания китайским автомобилем. Стоимость техобслуживания оценивается примерно в 30 000 рублей в год Автозапчасти на машины из Поднебесной остаются доступными, в отличие от европейских, японских и корейских марок.

Не так страшен пробег, как его малюют

Стоит отметить, что состояние любого авто зависит не столько от пробега, сколько от условий эксплуатации, стиля вождения и, самое главное, ухода за машиной.

Если соблюдать официальный регламент и своевременно проходить все плановые процедуры, китайская машина будет служить своему хозяину «верой и правдой».

«Соблюдайте сроки ТО, каждые 10-15 тысяч километров меняйте масло, фильтры. Зимой давайте машине прогреваться 3-4 минуты. Мойте с шампунем, замазывайте сколы антикором, проверяйте подвеску через каждые 40 тысяч километров. Всё это продлит жизнь вашего автомобиля», — советует «бывалый» владелец Чери Сергей Богданов.

Бренд региона

Приобрести автомобили CHERY в Рязани можно у автодилера «Регион 62» на Куйбышевском шоссе, 51. Компания имеет богатую — более чем в полвека — историю. Начинала еще в советские времена как станция технического обслуживания «Жигулей». В 2003 году стала первым в области официальным дилером российского «АвтоВАЗа».

Дальше — больше. К 2020 году в портфеле «Региона 62» были: LADA, Chevrolet, Cadillac, Saab, Hummer, Opel, Lifan, SsangYong, УАЗ, Honda, Hyundai, FORD, Ravon, ГАЗ, ИВЕКО, Mitsubishi и, наконец, CHERY.

Сегодня «Регион 62″ — настоящий областной бренд, а салон CHERY — его жемчужина. Это подтверждают цифры продаж — за пять лет компанию выбрали более 3 100 клиентов. Сейчас в салоне представлен весь модельный ряд китайского бренда: TIGGO 4, TIGGO 7L, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 9, ARRIZO 8, а также весь модельный ряд TENET: T4, T7, T8.

Слово покупателям

Вот что пишут реальные клиенты в своих отзывах о рязанском дилере CHERY Регион 62.

„Покупаю уже вторую машину в салоне Чери по этому адресу. Хочу рекомендовать вам менеджера Максима Быкова. Уже после первой покупки стал практически другом семьи. Если раньше нарывались только на обман и заманивание, здесь всё честно и, как правило, скидки даже больше, чем озвучивается по телефону. Все вопросы решаются оперативно и на месте. Работают настоящие профессионалы, которым можно доверить это непростое дело“, — поделился своим опытом Алексей Кривошапов.

„Хочу оставить отзыв о работе салона Чери в Рязани. Покупал два авто Тигго 7 Про Макс. Менеджер Иван, одним словом, парень-молодец — шустрый, документы все вёл четко, параллельно контролировал работу сервиса, работал по трейд-ин по нашим машинам и успевал с клиентами общаться, чтобы не грустили, так как загруженность салона была высокой. Максим умеет общаться с людьми на любые темы и решает вопросы. Также хотелось сказать о бренд-директоре Валентине Лафуткине. Отзывчивый, чуткий управленец, четко понимает свою работу и работу своих подчиненных. Спасибо за понимание и помощь в приобретении авто“, — поблагодарил покупатель с ником „Шланг“.

"Через годы, через расстоянья, на любой дороге, в стороне любой…» — песня-позывной знаменитой телепередачи так и просится на язык, когда речь идет о машинах марки Чери. Так что не верьте мифам и байкам из прошлого — проверьте сами. Пройдите тест-драйв в «Регионе 62» — и трассы от Рязани до горизонта станут вашими.

Фото предоставлены дилером Chery.