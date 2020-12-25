Рязанские власти: водитель попавшего в ДТП автобуса мог уснуть

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

Руководитель опергруппы при рязанском правительстве вице-губернатор Игорь Греков сообщил, что, по предварительным данным, водитель попавшего в ДТП автобуса мог уснуть за рулем.

«Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии», — отметил политик.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

Часть трассы после аварии перекрыли.

Прокуратура области сообщила о гибели четырех человек и 13 пострадавших. По данным оперштаба, в больницу попали 11 человек. Известно об их состоянии.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.