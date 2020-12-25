После ДТП с автобусом рязанская прокуратура проверит работу дорожников

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

После смертельного ДТП с автобусом рязанская прокуратура проверит работу дорожников. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверкой займется Скопинский межрайонный прокурор.

«В ходе надзорных мероприятий мероприятий планируется дать оценку достаточности принимаемых ответственными должностными лицами мер по предупреждению аварийности, проверить исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги», — уточнила прокуратура.

Ход проверки проконтролирует областная прокуратура.

Напомним, автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. По предварительным данным, он мог уснуть за рулем.

Автобус Mercedes принадлежит волгоградской транспортной компании «Диана-Тур». В нем находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли один из водителей и трое пассажиров.

В больницу попали 11 человек, в том числе пятеро детей. Список пострадавших здесь.

Следователи начали проверку. Рязанский следком опубликовал фотографии автобуса, попавшего в смертельную аварию в Рязанской области.

Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика после смертельного ДТП в Рязанской области. Ранее появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.

В МЧС открыли горячую линию.

Часть трассы после аварии перекрыли.