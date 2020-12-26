В Минздраве рассказали о состоянии мальчика, лишившегося руки и ног в ДТП под Рязанью

Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное. Ему предстоит длительное лечение и дальнейшие операции.

В Минздраве сообщили, что мальчик, лишившийся руки и ног в ДТП в Скопинском районе, находится в тяжелом состоянии. Об этом передает ТАСС .

Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое, но стабильное. Ему предстоит длительное лечение и дальнейшие операции.

Отмечается, что пострадавшего доставили в Институт неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы около полуночи 26 декабря 2020 года.

Во время аварии мальчику оторвало частично две ноги и руку, он потерял много крови.

«Проведено всестороннее обследование, включая КТ, продолжена комплексная терапия. С применением аппарата внешней фиксации фиксированы переломы костей таза. Ребенку предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос протезирования», — сообщили в ведомстве.

Ранее главврач ОКБ рассказал, как медики спасали мальчика. Мать ребенка едет из Волгограда в Рязань. Его отец, предположительно, погиб во время аварии.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей (список пострадавших можно посмотреть здесь, погибших — тут).

Следователи начали проверку. Волгоградская прокуратура также проверит перевозчика. Работу дорожников намерена оценить рязанская прокуратура.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.