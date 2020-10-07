Стало известно состояние пострадавших при пожаре в рязанской воинской части

Из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем.

«Интерфакс» со ссылкой на Скопинский медцентр сообщает , что один из пострадавших при пожаре в рязанской воинской части находятся в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем, двоих из них госпитализировали.

Медцентр перевели в режим повышенной готовности.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Позже появилось видео взрывов. Из-за них перекрыли федеральную трассу.

На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.