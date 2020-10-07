Стало известно состояние пострадавших при пожаре в рязанской воинской части
Из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем.
«Интерфакс» со ссылкой на Скопинский медцентр
Ранее сообщалось, что из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем, двоих из них госпитализировали.
Медцентр перевели в режим повышенной готовности.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Позже появилось видео взрывов. Из-за них перекрыли федеральную трассу.На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.
Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.
Прокуратура начала проверку.