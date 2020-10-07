Из-за пожара в рязанской воинской части эвакуировали более полутора тысяч человек

Людей эвакуировали из 14 населенных пунктов.

Из-за пожара в рязанской воинской части эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Людей эвакуировали из 14 населенных пунктов.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.

Позже появилось видео взрывов.