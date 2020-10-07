Федеральную трассу перекрыли из-за пожара в военной части Рязанской области

Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд.

Из-за взрывов в воинской части Скопинского района перекрыли федеральную трассу М-6 «Каспий». Об этом со ссылкой на МЧС передает РИА Новости.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд. Эвакуируют десять населенных пунктов в радиусе пяти километров от складов.

Позже появилось видео взрывов.