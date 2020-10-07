Федеральную трассу перекрыли из-за пожара в военной части Рязанской области
Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд.
Из-за взрывов в воинской части Скопинского района перекрыли федеральную трассу М-6 «Каспий». Об этом со ссылкой на МЧС передает РИА Новости.
Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.
Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд. Эвакуируют десять населенных пунктов в радиусе пяти километров от складов.
Позже появилось видео взрывов.