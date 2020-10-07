Названы травмы пострадавших от взрывов в рязанской воинской части

Скопинский медцентр, куда попали пострадавшие, перевели в режим повышенной готовности.

Заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов назвал РИА Новости травмы пострадавших от взрывов в рязанской воинской части. К медикам попали женщина примерно 45 лет и 53-летний мужчина.

По словам Кузнецова, женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее черепно-мозговая травма. Мужчина попал в травматологическое отделение с сотрясением мозга. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что пострадавшие находятся в Скопинском медцентре. Учреждение перевели в режим повышенной готовности.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Позже появилось видео взрывов. Из-за них перекрыли федеральную трассу.

На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.