За пожаром в рязанской воинской части проследят с беспилотников

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

За пожаром в рязанской воинской части проследят с беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В район склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе поселка Желтухино, где слышны взрывы боеприпасов, перебрасывают расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Центра беспилотной авиации ВКС.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Снаряды в рязанской воинской части взрываются каждые 5-10 секунд.

Позже появилось видео взрывов. Из-за них перекрыли федеральную трассу.

На пожар в Скопинский район приехал вице-губернатор Игорь Греков.

Из-за взрывов пятерым рязанцам стало плохо с сердцем. Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.