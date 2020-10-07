К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов

Сейчас пожар тушат 11 единиц специальной военной техники, в том числе пожарные танки.

К загоревшейся рязанской воинской части отправили роботов-саперов и пожарных, а также 100 военных инженеров. Об этом сообщило Минобороны.

В отряд вошли более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», а также около 100 специалистов Инженерных войск.

Сейчас пожар тушат 11 единиц специальной военной техники, в том числе пожарные танки, а также около 150 военных. На один из рязанских аэродромов перебазируются четыре военных самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе начали взрываться снаряды из-за пожара. Минобороны назвало причину случившегося.

Из-за пожара перекрыли федеральную трассу.

За пожаром проследят с беспилотников.

Из-за взрывов стало плохо пятерым рязанцам, двоих из них госпитализировали. Ранее стало известно состояние пострадавших.

Из 10 населенных пунктов эвакуировали свыше 1,6 тысячи человек.

Прокуратура начала проверку.