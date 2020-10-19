Увольнение гендиректора нефтезавода и пикет «За чистый воздух». Главные новости выходных, 18-19 октября

Вспомним главные события минувшего уикенда.

Вспомним главные новости выходных, 18-19 октября.

О скандале со зловонием в Рязани.

СМИ сообщили об увольнении гендиректора Рязанского нефтезавода. На пикете «За чистый воздух» собрались около 300 рязанцев. Рязанские общественники призвали власти искать источник испорченного воздуха.

О происшествиях.

Очевидцы рассказали об убийстве у Полетаевского рынка.

На пожаре в рязанской 12-этажке погиб мужчина. По улице Почтовой промчалась машина, это попало на видео .

В Песочне перевернулась легковушка. Позже в полиции сообщили подробности аварии. В этом же районе попал в ДТП мотоциклист. После столкновения с Nissan под Пронском Mercedes вылетел с дороги. В центре Рязани столкнулись две машины, позже стали известны подробности произошедшего.

На улице Высоковольтной кроссовер снес разделительное ограждение. На Московском шоссе произошла авария.

К другим новостям.

В Рязанской области пропала 79-летняя женщина.

Рязанец прошел отбор в шоу «Танцы».В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19.