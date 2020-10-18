СМИ: гендиректора Рязанского нефтезавода уволили

Как сообщает «Новая газета», в понедельник в Рязань может приехать Игорь Сечин.

«Новая газета» пишет об увольнении гендиректора Рязанского нефтезавода Алексея Демахина. По данным издания, временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначили главного инженера Кирилла Язева.

Как сообщает «Новая газета», Демахина уволили в пятницу, 16 октября, после обвинений в том, что «он не смог выстроить работу с природоохранными ведомствами Рязанской области» на фоне державшегося в городе зловония. Нефтезавод несколько раз заявлял о своей непричастности к неприятному запаху в Рязани.

«По нашей информации Алексей Демахин готовился к переводу на работу в головной офис компании и по этой причине не проявлял активности в Рязани», — уточняет издание и отмечает, что в понедельник, 19 октября, в Рязань может приехать главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Напомним, Демахина назначили гендиректором АО «РНПК» в октябре 2018 года.