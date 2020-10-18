СМИ: гендиректора Рязанского нефтезавода уволили

«Новая газета»
Как сообщает «Новая газета», Демахина уволили в пятницу, 16 октября, после обвинений в том, что «он не смог выстроить работу с природоохранными ведомствами Рязанской области» на фоне державшегося в городе зловония. Нефтезавод несколько раз заявлял о своей непричастности к неприятному запаху в Рязани.
«По нашей информации Алексей Демахин готовился к переводу на работу в головной офис компании и по этой причине не проявлял активности в Рязани», — уточняет издание и отмечает, что в понедельник, 19 октября, в Рязань может приехать главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.
Напомним, Демахина назначили гендиректором АО «РНПК» в октябре 2018 года.