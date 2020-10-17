В Рязанской области пропала 79-летняя женщина

Пенсионерка вышла из дома 16 октября и не вернулась.

В Рязанской области пропала 79-летняя Нина Степановна Москалева (Учайкина) из деревни Насурово. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт».

Пенсионерка вышла из дома 16 октября и не вернулась. Она не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые.

Была одета: светлая кофта на молнии, темные брюки в цветочек, шлепки, белая шапка.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 02 (102), 112.