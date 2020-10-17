После столкновения с Nissan под Пронском Mercedes вылетел с дороги

Асфальт был мокрый от дождя.

В пятницу, 16 октября, под Пронском произошла авария. Примерно в 16:00 на дороге «Рязань — Скопин» столкнулись две иномарки, пишет издательство « Пресса ».

По предварительной информации, Nissan выехал на «встречку» и по касательной зацепил Mercedes. Асфальт был мокрый от дождя, Mercedes изменил траекторию и вылетел с дороги в подлесок.

Водитель смог самостоятельно выбраться из машины, госпитализация участникам ДТП не потребовалась.