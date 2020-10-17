В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19

Среди пациентов больниц четверо заразившихся коронавирусом детей.

В рязанских больницах вновь выросло число пациентов с COVID-19. По состоянию на субботу, 17 октября, число больных в стационарах составляет 320 человек, в том числе четверо детей. Накануне пациентов было 313, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Состояние 79 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 209 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 32 рязанца, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.