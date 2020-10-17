Рязанец прошел отбор в финал шоу «Танцы»
Ранее в финал «Танцев» прошли рязанцы Максим Павлов и Александра Кузнецова.
Рязанец Сергей Афанасов прошел отбор в финал шоу «Танцы» на ТНТ. Передачу с его участием показали в субботу, 17 октября.
26-летний танцор рассказал членам жюри, что представляет «Скопин, Тамбов, Рязань, Москва в хронологии».
«У всех у нас есть любимые, лоорогие, близкие люди… Они всегда находятся внутри нас, вне зависимости от того, где они сейчас», — сказал он перед выступлением.
После танца Сергей Афанасов не стал отвечать на вопрос члена жюри Егора Дружинина о том, кому посвящен номер, пояснив, что не хочет говорить об этом в эфире. После коллективного обсуждения рязанца взяли в шоу.
Ранее в финал «Танцев» прошли рязанцы Максим Павлов и Александра Кузнецова.