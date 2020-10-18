Фото: на пикете «За чистый воздух» собрались около 300 рязанцев

Несколько сотен горожан вышли на центральную площадь с плакатами-обращением к властям.

В воскресенье, 18 октября, в Рязани на Театральной площади прошел согласованный пикет «За чистый воздух». В нем приняли поучаствовали жители города, экологи и представители общественности.

Несколько сотен горожан вышли на площадь с плакатами-обращением к властям, чтобы решить главную экологическую проблему города, ведь за последние две недели Рязань накрыло облаком едкого химического запаха. Резкая вонь, которая распространялась по городу вызывала у людей головную боль, першение в горле, тошноту и головокружение. Также рязанской лабораторией было зафиксировано 15-кратное превышение сероводорода в атмосфере.

На плакатах у рязанцев были надписи «Мы имеем право на чистый воздух», «Рязань занимает второе место в России по онкологии», «Я хочу дышать», «Воздух в Рязани хуже ковида», «Прекратите травлю» и другие.

«У моей мамы астма. Из-за того, что в городе невыносимо воняло всю неделю, она не могла выйти на улицу и даже открыть окно. Ей сразу становилось дурно и она кашляла. А представьте, сколько еще людей не могут перенести этот химический запах? Тут даже здоровому человеку дурно становится, что говорить о тех, у кого проблемы со здоровьем», — возмутилась рязанка.

На пикет пришел градозащитник Андрей Петруцкий. Он рассказал, что не мог оставаться в стороне, пока люди в городе задыхаются.

«У меня эмфезема легких, это заболевание дыхательных путей. И дышать таким загрязненным воздухом мне категорически нельзя. Такой воздух нельзя даже абсолютно здоровому человеку вдыхать! Считаю, что проблема только в нефтезводе. На предприятии работает 16 печей, которые перерабатывают 19 миллионов тонн нефти за год. Только вдумайтесь в эту цифру. Ни одно предприятие у нас в городе столько не может выплеснуть газов в атмосферу», — подчеркнул Петруцкий.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что источником отравленного воздуха может быть Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Однако последняя ответила, что непричастна к химическому запаху.