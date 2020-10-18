\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 18
10°
Пнд, 19
Втр, 20
ЦБ USD 77.96 0.01 17/10
ЦБ EUR 91.3 -0.15 17/10
Нал. USD 76 / 79.5 14:44
Нал. EUR 89.13 / 93.11 14:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
1 час назад
1 136
Ипотечный удар. Почему в Рязани резко подорожали новостройки
Льготную ипотеку, предусматривающую выдачу россиянам кр...
Вчера 11:59
9 030
Маршруты, которых больше нет. Куда в Рязани пропадает общественный тра...
Общественный транспорт остается одной из самых болевых...
14 октября 12:29
16 773
Деньги возвращаются. Как заработать, делая ремонт
Как сэкономить и даже «заработать» на покупках, читайте...
13 октября 09:59
16 715
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Фото: на пикете «За чистый воздух» собрались около 300 рязанцев
Несколько сотен горожан вышли на центральную площадь с плакатами-обращением к властям.

В воскресенье, 18 октября, в Рязани на Театральной площади прошел согласованный пикет «За чистый воздух». В нем приняли поучаствовали жители города, экологи и представители общественности.

Несколько сотен горожан вышли на площадь с плакатами-обращением к властям, чтобы решить главную экологическую проблему города, ведь за последние две недели Рязань накрыло облаком едкого химического запаха. Резкая вонь, которая распространялась по городу вызывала у людей головную боль, першение в горле, тошноту и головокружение. Также рязанской лабораторией было зафиксировано 15-кратное превышение сероводорода в атмосфере.

На плакатах у рязанцев были надписи «Мы имеем право на чистый воздух», «Рязань занимает второе место в России по онкологии», «Я хочу дышать», «Воздух в Рязани хуже ковида», «Прекратите травлю» и другие.

«У моей мамы астма. Из-за того, что в городе невыносимо воняло всю неделю, она не могла выйти на улицу и даже открыть окно. Ей сразу становилось дурно и она кашляла. А представьте, сколько еще людей не могут перенести этот химический запах? Тут даже здоровому человеку дурно становится, что говорить о тех, у кого проблемы со здоровьем», — возмутилась рязанка.

На пикет пришел градозащитник Андрей Петруцкий. Он рассказал, что не мог оставаться в стороне, пока люди в городе задыхаются.

«У меня эмфезема легких, это заболевание дыхательных путей. И дышать таким загрязненным воздухом мне категорически нельзя. Такой воздух нельзя даже абсолютно здоровому человеку вдыхать! Считаю, что проблема только в нефтезводе. На предприятии работает 16 печей, которые перерабатывают 19 миллионов тонн нефти за год. Только вдумайтесь в эту цифру. Ни одно предприятие у нас в городе столько не может выплеснуть газов в атмосферу», — подчеркнул Петруцкий.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что источником отравленного воздуха может быть Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Однако последняя ответила, что непричастна к химическому запаху.