В ночной аварии в центре Рязани пострадали трое

У виновника аварии нет «прав».

В ночной аварии в центре Рязани пострадали трое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в воскресенье, 18 октября, примерно в 01:45 у дома №76 на Первомайском проспекте. 21-летний водитель BMW «без прав» допустил занос и врезался в ехавший по «встречке» Chevrolet Lanos. За рулем второй машины был 42-летний рязанец.

Травмы получили оба водителя и 19-летняя пассажирка BMW. Пострадавшим оказали медпомощь.