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Рязанские общественники призвали власти искать источник испорченного воздуха
Рязанцы собрались на пикет «За чистый воздух».

Пикет по воздуху, прошедший в воскресенье, 18 октября, собрал много неравнодушных горожан.

Так, Александр Суфранович, председатель организации «Дышим чистым» призвал определить причастных в загрязнении воздуха города в рамках правового поля.

«Проблема накалилась, особенно за последние дни, когда почти неделю в городе пахло навозом, — сказал он.

В городе много предприятий, которые могут быть причастны к появлению неприятного запаха. Среди них называют предприятия «Завод Техно», РНПК, «Русская кожа», завод смазочных материалов, СФАТ, «Рязаньавтодор». Не исключаются и мусорные свалки, а также многочисленные несанкционированные свалки бытовых отходов.

Чаще с выбросами и плохим воздухом связывают РНПК. На днях компания давала «Интерфаксу» официальный комментарий, где призналась, что с начала октября провела уже более 3000 анализов по основным показателям состояния атмосферного воздуха. Превышений ПДК их лаборатория не зафиксировала.

Источнику на предприятии также рассказали, что ежегодно тратят около 900 млн рублей на обслуживание городских очистных сооружений.

«При этом объем сточных вод самого завода не превышает 15% от общего объема бытовых и промышленных стоков, поступающих на данные очистные сооружения. 85% стоков — это бытовые и промышленные стоки других производственных объектов города Рязань. При этом стоки, поступающие от промышленных предприятий Рязани, значительно превышают нормативные показатели, так как предприятия не очищают собственные стоки надлежащим образом и игнорируют необходимость поддерживать в исправном состоянии собственные очистные сооружения», — отметили в РНПК.