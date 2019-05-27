Велопарад и аварии с пострадавшими. Обзор главных новостей за выходные, 25 и 26 мая

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Завершились очередные майские выходные. Вспомним, что произошло 25 и 26 мая.
Полицейские рассказали об аварии, произошедшей в пятницу, 24 мая. На трассе под Рязанью со стороны Михайлова
Утром 25 мая на пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской столкнулись автомобиль Volkswagen и
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Вечером в субботу, 25 мая, около села Александрово в Рязанском районе столкнулись
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В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел шестой велопарад. В колонне по перекрытому городу
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Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.