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8:22, 27 мая 2019 365
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Велопарад и аварии с пострадавшими. Обзор главных новостей за выходные, 25 и 26 мая

Велопарад и аварии с пострадавшими. Обзор главных новостей за выходные, 25 и 26 мая

Завершились очередные майские выходные. Вспомним, что произошло 25 и 26 мая.

Полицейские рассказали об аварии, произошедшей в пятницу, 24 мая. На трассе под Рязанью со стороны Михайлова столкнулись Lada Granta и автоцистерна Scania. Как рассказал RZN.info очевидец происшествия, водитель автоцистерны уснул за рулем.

Утром 25 мая на пересечении Московского шоссе и улицы Мервинской столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл. В аварии пострадал мотоциклист.

В Александро-Невском столкнулись две легковушки. В результате ДТП водители автомобилей, 23-летний пассажир автомобиля Ford Focus, а также пассажиры KIA Rio: 53-летняя женщина и две несовершеннолетние девочки 17 и 13 лет доставлены в медицинское учреждение.

Вечером в субботу, 25 мая, около села Александрово в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей. Очевидец снял видео с места происшествия.

О других происшествиях. В Канищеве загорелась квартира в пятиэтажке. Выяснилось, что возгорание произошло на балконе площадью 5 квадратных метров. Никто не пострадал.

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Полгода 90 полицейских служили на федеральном контрольно-пропускном пункте «Затеречный».

В субботу, 25 мая, губернатор Николай Любимов осмотрел санаторий «Сосновый бор». Глава региона отметил, что в 2021 году уже планируется пригласить в санаторий людей.

Финляндия откроет в Рязани визовый центр.

О спортивных новостях. ХК «Рязань» подписал контракт с выпускником школы омского «Авангарда».

В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел шестой велопарад. В колонне по перекрытому городу проехали несколько тысяч человек.


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