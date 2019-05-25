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19:39, 25 мая 2019 572
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Под Рязанью столкнулись шесть автомобилей. Видео

Под Рязанью столкнулись шесть автомобилей. Видео

Вечером в субботу, 25 мая, около села Александрово в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

«Авария у Александрова, в сторону Листвянки. По подсчетом пострадали шесть машин», — написал очевидец.

Официальной информации о ДТП нет.


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