Под Рязанью столкнулись шесть автомобилей. Видео

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Вечером в субботу, 25 мая, около села Александрово в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
«Авария у Александрова, в сторону Листвянки. По подсчетом пострадали шесть машин», — написал очевидец.
Официальной информации о ДТП нет.
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