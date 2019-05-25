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8:26, 25 мая 2019 644
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В полиции прокомментировали ДТП с автоцистерной под Рязанью

В полиции прокомментировали ДТП с автоцистерной под Рязанью

В полиции прокомментировали ДТП с автоцистерной под Рязанью. По уточненным данным УМВД, в аварии пострадал один человек.

Напомним, вечером в пятницу, 24 мая, на трассе под Рязанью со стороны Михайлова столкнулись Lada Granta и автоцистерна Scania.

Как рассказал RZN.info очевидец происшествия, водитель автоцистерны уснул за рулем.


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